GALERII | Näituse „Gunnar Graps. Teerajaja“ avamine 

„Kunst on pikk, sein lühike! Gunn oli tähepoiss!“ osutab Jan Graps mööda näitusesaali lendlevatele tähekestele, mida mööda tema isa elutee lookles. Mitmeid nädalaid kulus pojal, et leida just need õiged pildid, mis iseloomustaksid isa elu väikesest poisist elu kõrghetkeni.