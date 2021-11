Endine lapstäht Aaron Carter sai isaks ja pani lapsele uhke nime 

„Erakorraline keisrilõige kolmteist tundi kestnud tuhude järel,“ kirjutas Carter (33) oma kinnisel Instagrami kontol. Õnneks on vastse ema Melanie tervislik seisund hea. Aaroni sõnul sai beebi nimeks Prince, vahendab New York Post. „Prince on imeline, ma armastan sind, poeg,“ õhkas vastne isa, kes on aastaid vaimse tervise probleemidega maadelnud.