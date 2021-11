Muusik Bonzo kohviku pidamisest: see on hea vaheldus 

Bonzo sõnul sai kõik alguse, kui tema hea sõber Jaan Pehk pakkus talle kimchi't. Mees oli toidust niivõrd vaimustuses ja soovis ka ise seda teha proovida. Raamatupoest leidis ta endale sobivad kokaraamatud, sai parema ülevaate Jaapani köögikultuurist ning mõistis, et soovib ka ise selles valdkonnas tegutseda. Nii avaski muusik ligikaudu kolm kuud tagasi Rakveres enda kohviku.

„Ma tegelikult ei tea, kuidas need asjad päriselt maitsevad,“ naljatleb Bonzo, kes ise Jaapanit külastanud pole. Lisaks kokaraamatust saadud teadmistele on Bonzo harinud ennast ka erisuguste kursuste ja õpitubadega.

Kui alguses unistas Bonzo pisikesest kohvikust, kus saab sõpradele aeg ajalt süüa valmistada ja leti taga juttu puhuda, on kõik tegelikult hoopis teistmoodi. „See koht on üsna suur ja kahjuks siia ette jõuan harva,“ räägib muusik ja püüab edaspidi rohkem klientidega jutustada.

Restorani pidamise kõrvalt ei ole Bonzo unustanud ka enda muusikalist tegevust. Küll aga on esinemisi muusiku sõnul vähemaks jäänud. „See on hea vaheldus,“ arvab ta. Restoranis ei tööta Bonzo üksinda, vaid tööle on pandud ka kaasa Tiina ja poeg Mattias. Vahel käib köögis abiks ka Bonzo kokapaberitega vend.