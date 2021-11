Haigusest räsitud Freddie Mercury: „Kui ma enam laulda ei saa, siis ma suren.“ 

„The Show Must Go On'i“ videos oli kasutatud vaid arhiivikaadreid. Kuu varem ilmunud video „These Are the Days of Our Lives“ oli Freddie fänne ehmatanud – nende lemmik oli väga kõhnaks jäänud. Kuuldused maailma ühe säravaima artisti haigestumisest aidsi olid ringelnud juba mõnda aega, kuid ametlik kinnitus sellele tuli alles vahetult enne 45aastase Freddie surma. Värske BBC dokfilm „Freddie Mercury: The Final Act“ maalib superstaari viimastest päevadest nukra ja liigutava pildi.