Ridley Scott avaldas minevikust seiga, mis oleks „Alieni“ filmifrantsiisi igaveseks muutnud 

Lavastaja avaldas portaalile A.V. Club antud usutluses, et ta ei olnud teps mitte esimene inimene, kellele režissööri kohta pakuti.

„„Tulnukas“ maandus mu lauale. Ma olin viies valik,“ paljastas Scott. Mees ei avaldanud kõikide teiste valikute nimesid, ent teadis öelda, et enne teda pakuti stsenaariumit Robert Altmanile („M*A*S*H“, „The Long Goodbye“, „The Player“).

On arusaadav, miks Scott esimeste seas ei olnud. Tolleks hetkeks ilutsesid ta resümees vaid üks täispikk film („The Duellists“) ning mõned telesarjade episoodid. Mehe enda sõnul rääkis tema kasuks aga asjaolu, et ta on „üpriski hea kunstiline juht“.