„Armastuse maleva“ Sander: minu suur suu oli probleemiks juba kooliajal, kui vanematelt poistelt peksa sain ja ninaluumurruga koju läksin 

„Armastuse maleva“ osaline Sander Leppnurm (24) tõdeb, et on pärast saadet muutunud: kui enne oli ta enda sõnul tropp, siis nüüd on ta küpsemaks saanud. Kindlasti tuleb seda sorti areng kaasa ka naistega suhtlemisel, kelle tähelepanu – nagu ka tuntust – ta nüüd nautida saab. „Kuulsusega tuli vist kaasa mingi aura, et nüüd olen naiste jaoks atraktiivne – või ma tõesti muutusin saate jooksul nii palju,“ arutleb ta.