Veel üks poiss või hoopis tüdruk? Jesper Parve ja Mari Ojasaar avaldasid oma kolmanda lapse soo  

„Olen saanud kahe poja kasvamist jälgida ja minu jaoks on see silmi avardav, kui tundlikud ja hoidvad on poisid,“ kirjutab Mari sotsiaalmeedias. Naise sõnul on mainitud tundlikkus peidus igas mehes.



Nüüd aga saavad Mari ja Jesper uue kogemuse võrra rikkamaks. Nimelt ootab naine pisitütart: “Nii pônev on enda sees hoopis õrnemat sugu kanda ja oodata, milliseks sirgub metshaldjas.“