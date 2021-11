Jaapani printsessi mees tasus viimaks nende kihlust varjutanud võla  

Printsess Mako (30) ja tema kihlatu Kei Komuro (30) sattusid mõned aastad tagasi tule alla, kui selgus, et Kei emal on suur võlg. Väidetavalt oli ema endine peigmees (Kei isa on ammu surnud) andnud talle neli miljonit jeeni, millest osa kulus Kei õpingute rahastamiseks. Pärast suhte purunemist hakanud mees raha tagasi nõudma. Printsessi väljavalitut hakati kahtlustama ebaausates motiivides - kas ta tahab abielluda raha pärast? Lihtinimesega naitudes peavad Jaapani printsessid tiitlist loobuma ja keiserlikust perest lahkuma, kuid saavad hüvitiseks üle miljoni euro.