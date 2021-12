Antti Tuomaineni „Jänesefaktor“ (Varrak, 2021) on triloogia esimene raamat, kus lugeja saab tuttavaks Henriga, kelle vend Juhani täiesti ootamatult sureb. Kuna rohkem sugulasi meestel pole, pärandab Juhani oma seikluspargi vennale, kes peab siis selle juhtimisega tegelema hakkama. Kui alguses ei ole ta sellest plaanist üldse vaimustuses, hakkab talle pargis toimuv iga päevaga üha rohkem korda minema – ja mitte ainult seetõttu, et pargis töötav Laura (kelle minevik pole üldse nii puhas, kui Henri on arvanud) ta südame röövib.

Muidugi ei kulge asjad nii, nagu võiks – peagi selgub, et Juhani ajas asju allilmategelastega, kes nõuavad nüüd kadunud vennaraasu võlgu välja Henrilt. Kindlustusmatemaatikuna on ta väga põhjalik ja suhtub kõigesse üsna emotsioonitult, mistõttu ei löö Sisalikmees ja tema käsilane AK Henrit rivist välja. Selle asemel, et hirmust kangena teha nii, nagu mehed nõuavad, astub Koskinen neile julgelt vastu. Kui aga seikluspargis kisuvad asjad veidraks, tuleb välja, et kõik polegi päris nii, nagu kõike kaine mõistusega võtvale Henrile tundunud on.