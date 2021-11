Briti kuninglik pere tegi seoses Harry ja Williami tülist rääkiva dokiga karmi avalduse 

Buckinghami palee, Kensingoni palee ja Clarence House ehk siis kuninganna Elizabeth II, prints Williami ja hertsoginna Catherine'i ning prints Charlesi ja hertsoginna Camilla esindajad tegid eile õhtul harukordse ühisavalduse. Avalduses süüdistatakse kaheosalise doksarja välja andnud BBC-d „üles puhutud ja alusetute väidete“ levitamises. Kuninglik pere väljendas pettumust, et riiklik ringhääling on otsustanud eetrisse lasta kuulujutud, mis puudutavad prints Harry ja tema naise lahkumist kuningakojast ehk Megxitit. „The Princes and the Press“ esimene osa jõudis eetrisse eile õhtul BBC2-s. Järgmisel nädalal näidatav teine osa keskendub vendade konfliktile.