Räpi teos „Lihtsate asjade tähtsus / Tähtsate asjade lihtsus“ (Rahva Raamat, 2021) on lugemissoovituse avaldamise hetkeks läbinud juba kordustrüki, sest teos on osutunud niivõrd populaarseks – olen ka juba kuulnud, et tõenäoliselt potsatab see tänavu paljude inimeste jõulupakki.

Olen alati arvanud, et read, mis inimesed on kirja pannud ja neile midagi tähendavad, on olulised ja kaunid – selle mõtte juurde jään ka Räpi luulekogu puhul. Näiteks on ta juba varem Õhtulehe rääkinud, et pani kaante vahele ka oma mõtted pärast venna vabasurma. Rasketes olukordades võib mõtete kirja panemisel olla suur jõud ning Laurist on ääretult julge tegu neid kogu Eestiga jagada. Lootkem, et paljud saavad neist abi või panevad vähemalt ümbritsevat hindama.