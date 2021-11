Bethany Clifti „Viimane kustutab tule“ (Rahva Raamat, 2021) on minusuguse põnevikufänni jaoks tõeline maiuspala – see haarab juba esimesest leheküljest ning hoiab tekitab närvikõdi kuni viimse reani. Ning selle teose puhul peab eriti paika ütlus „ära hinda raamatut kaane järgi“ – esmapilgul tundus tegu mõne järjekordse ajaviiteromaaniga, kuid tegelikkus on hoopis midagi muud.

Aastal 2023 hakkab maailmas kulutulena levima uus viirus 6PM, mis on nakkavam kui meile praegu tuntud koroonaviirus ning mille puhul pole halastust loota – kõik, kes sellesse nakatuvad, surevad hiljemalt kuue päeva jooksul. Harjumuspärane maailm on ühtäkki muutunud täielikuks kaoseks. Üks viimased riike, kes on viirusest puutumata, on Inglismaa, kuid peagi jõuab nakkus ka sinna. Teose peategelane kaotab vaid mõne nädala kõik lähedased enda ümber ja avastab peagi, et ta on ainus ellujääja.