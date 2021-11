KUKLAKARVAD NÄKKU: Chrissy Teigenile siirati uued kulmud  

Laulja John Legendi naine avaldas laupäeval oma Instagram Storys kolm videot, näidates oma välimust kulmude siirdamise järel. Ajakiri People märgib, et selle protseduuri puhul võetakse patsiendi kuklalt juuresibulad ja istutatakse need otsmikule, et kulmud oleksid tihedamad.