Suvel kohtus vägikaigast vedanud Scarlett Johansson ja Disney töötavad taas koos 

Kuigi mõnda aega loobiti üksteise suunas avalikult tuld ja tõrva, klatiti arved kohtuväliselt oktoobris. Nüüd selgub, et minevik on täielikult vaiba alla pühitud. Marveli filmiuniversumi produtsent Kevin Feige avaldas, et Scarlett ja Marvel Studios (mis kuulub Disneyle) teevad juba koostööd uue ülisalajase projekti kallal, mis pole Musta lesega üldse seotud.

Johanssoni sõnul oli Disney kohtusse kaebamine hirmutav, kuna tegemist oli asjaga, mida keegi varem polnud teinud. „Kuid samal ajal tundsin, et seisan selle eest, mis oli õige, ja nüüd ei pea keegi enam kunagi sellega tegelema, rääkis Johansson Varietyle. „Nii et see paneb mind tundma, et see oli seda kindlasti väärt.“