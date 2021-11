Ajakirjandus: Monaco vürstinna Charlene viibib võõrutusravil 

Monaco vürstinna Charlene (43) jõudis pärast kuudepikkust viibimist Lõuna-Aafrikas alles veidi aega Monacos olla, kui õukond teatas, et ta ei osale 19. novembril riigi rahvuspüha tähistamisel. Vürst Albert (63) seletas, et Charlene on üliväsimuse tõttu ravil, ja mitte Monacos, vaid privaatsuse säilitamiseks välismaal. Vürstinnal oli seljataga mitu lõikust, mis ei võimaldanud tal varem Monacosse naasta.