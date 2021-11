Ameerika muusikaauhindade gala: BTS kuulutati aasta artistiks, Swift purustas omaenda rekordi 

Poistebänd esitas galal oma hiti „Butter“ ning võitis kõigis kolmes kategoorias, kus nad auhinnale kandideerisid. Kolmandat korda järjest kuulutati BTS lemmikpopduoks/grupiks, ühtlasi võitsid lõunakorealased armastatuima poplaulu ja aasta artisti auhinna. „Kõik see on ime. Tõsiselt, me ei hakka seda eales endastmõistetavaks pidama,“ ütles BTSi laulja RM õhtu tähtsaimat auhinda vastu võttes.