EESTI LAUL | Juhan Paadam: Eurovisioni konkursi üks põhitingimusi on otsevokaal, aga nägin vaid videoid 

Et „Eesti laulu“ nime kandev lauluvõistlus on toonud veerandfinaali kuus ja pool eestikeelset lugu, on Paadami sõnul õige. „See võiks „Eesti laulu“ ideed toetada, kui võistluse idee oleks kuidagiviisi selge – kuna me premeerime võitjat piletiga Eurovisionile, siis järelikult seame endile eesmärgiks saata Eurovisionile üks lugu ja nähtavasti peaks „Eesti laulu“ sedapidi eesmärgistama,“ lisab ta, et siiani on „Eesti laul“ üks segasevõitu ülesehitusega võistlus. „Kui me räägime Eurovisioni lauluvõistluse valikust, siis on minu jaoks teised kriteeriumid kui „Eesti laulul“. Ses mõttes on täiesti selge, et minu valikusse kuulus Evelin Samuel-Priit Pjusaar-Glen Pilvre „Waterfalliga““.