EESTI LAUL | Olavi Pihlamägi: „Boamadu oli hardrocki standardite, Deep Purple’i ja Uriah Heepi, kolmas loputusvesi.” 

Boamao võidukas tulek tundub esimese hooga kummalisena, kuid lõppeks pole säherdune menu ka päris ootamatu. Kirderanniku kuurortkülas Toila koolis aastat 21 tagasi loodud koolipoistebänd, võttis Pihlamägi sõnul ilmselgelt kõik idavirukate hääled. Tühja sellest, et kaevandusšahtidega pole Toila juurtega bändil vähimatki seost, sest oskaks keegi ette kujutada, et Toila Oru pargis, kus asub toosama koolimaja, oleks juhtumisi ka mõni kaevandus? Ega ikka ole küll. Ent Ida-Viru maakonnas on kohalikud rokkarid lõppeks vägagi tuntud esinejad, kel oma fännid olemas. „See on kihvt,“ tunnustab Pihlamägi. „Ida-Virumaa inimestel oligi Boamadu esimene valik, see on päris kindel! Näen Uudo Sepa fenomeni kordumist.“