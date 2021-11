„EESTI LAUL“ | Hispaanias otsesaadet jälginud poolfinalist Maian: mu lugu räägib sellest, kuidas lähen Eestist ära, jätan ühe maha ja leian teise 

Maian elab juba mitmeid kuid Hispaanias, kus võttis vastu ka rõõmusõnumi, et pääses looga „Meeletu“ „Eesti laulu“ poolfinaali. „Emotsioonid on väga ülevad. Vaatasin kodus üksi „Eesti laulu“. Sain küll pärast oma sõbrannaga kokku, aga selline segane tunne on. Ma ei teagi veel, kuidas end tunda. See üllatus ja rõõm on nii suur. Mul on hästi hea meel.“