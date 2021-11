„EESTI LAUL“ | Poolfinaali pääsenud Evelin Samuel-Randvere: videovoorus pole laval laulmisega mingit pistmist 

„Tunnen ennast ülevoolavalt, sest tulin siia, teades, et vinged tegijad on koos – kõik on ikka nii tugevad tegijad ja laulud olid samuti tugevad. Videovoor on natuke ebaõiglane, sest laval laulmisega ei ole siin ju midagi pistmist – on erinev eelarve, vinged tegijad ja ideed. Videod mängisid nii suurt rolli,“ ütleb „Eesti laulu“ esimesest veerandfinaalist viie hulgas poolfinaali pääsenud Evelin Samuel-Randvere.