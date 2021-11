„EESTI LAUL“ | 14. korda osalev Stig Rästa: võtan kõike palju tõsisemalt kui varem 

Stig on laulja, laulukirjutaja ja pillimehena „Eesti laulul“ ja „Eurolaulul“ osalenud tõesti juba 14 korda. Ja veel mõned aastad tagasi ütles ta, et ei tunne end laval soolot lauldes üldse mugavam ja on parema meelega tagaplaanil. Nüüd on mees aga enda sõnul nii palju arenenud, et julgeb ka suuremaid väljakutseid vastu võtta ja rohkem soolot teha. Millal aga esimest sooloplaati oodata on? „Ma ei tea, lugusid on palju ja ega ta võib-olla kaugel ole.“