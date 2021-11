Curly Strings naases kontserttuurilt Jaapanist: meie muusika ongi siin maal juba piisav 

Kontserttuuril ajal oli ansamblil kokku üheksa esinemist, mida käis kuulamas üle 7000 inimese. Publiku leidmine pole ansamblil tulnud aga kergelt. „See on olnud pikem protsess, mitte nii, et lähme ja mängime 7000 inimesele. See oli neljas kord, kui me käisime. Esimene tuur oli ikkagi pisike paarkümmend inimest. Publik tuleb üles leida, mis on raske, aga võimalik,“ rääkis Eeva Talsi.