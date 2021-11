„EESTI LAUL“ | Poolfinalist Boamadu: toome roki tagasi! 

Rokkbänd Boamadu on tegutsenud pikki aastaid, kuid „Eesti laulul“ on nad esimest korda. „Liikmed on aastate jooksul nii mõnigi kord vahetunud, kuid tundub, et see on koosseis, mis on tulnud, et jääda. Vähemalt „Eesti laulu“ lõpuni,“ muigab soolokitarrist Keith Mutvei.