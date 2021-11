Raadiohääled Hirmo ja Kelk meenutavad Meelis Tõrva: meil olid poissmeestena pöörased ajad! 

Kui Kristjan Hirmo 1999. aastal Sky Plusiga liitus, oli Meelis seal juba paar aastat töötanud. Tõrva kutsuti põhiliselt perekonnanimega. „Me olime Tõrv ja Hirmo. Võin öelda, et kui me mõlemad poissmehed olime, olid meil Meelisega päris pöörased ajad. Sai kõvasti pidudel käidud ja mina olin tollel ajal DJ, mida hakkas hiljem ka Tõrv tegema,“ meenutab Hirmo ja lisab, et „Meelisel oli tollel ajal poissmehe kohta väga äge sportauto – punane Toyota Celica.“