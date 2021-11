EKRE KOLLE! Vaktsineeritud Helle-Moonika Helme haigestus koroonasse. Vaktsineerimata abikaasa Mart pääses nakatumata

EKRE riigikogu fraktsioonis on koroonaviirusega nakatunud mitmed inimesed, nende seas ka Helle-Moonika Helme. Helme räägib, et ravis end ivermektiiniga ning põdes haiguse väga kergelt läbi. Tema abikaasa Mart Helme, kes on vaktsineerimata, jäi õnneks viirusest täitsa puutumata.