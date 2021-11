Suri raadiohääl Meelis Tõrv. Kolleeg Robert Kõrvits: ta oli täie tervise juures. Ükski lihas, jume ega tuju ei reetnud, et midagi oleks valesti

Foto: MARKO SÖÖNURM/ SKY PLUS

Reede hilisõhtul suri ootamatu terviserikke tagajärjel 48aastasena Rock FMi hommikuprogrammi saatejuht Meelis Tõrv. „Terve viimase nädala rääkisime väga palju surmast. Õhtulehe Kirjastusest ilmus ajakiri Kui Lähedane Lahkub ja me lugesime seda ette terve nädala vältel, surmauudiseid, aga lõbusas võtmes. Oskasime neid koos lahata nii, et need oleksid hommikuselt meelelahutuslikud,“ meenutab Meelise kaassaatejuht Robert Kõrvits.