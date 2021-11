HÜVA NÕU | Miks sa ütled, et ei saa endale midagi lubada? On aeg revideerida oma mõtteid rahast!

Kui sinu sissetulekud on püsinud samal tasemel juba aastaid ning kipud endale kinnitama, et ei saa endale midagi lubada, on aeg revideerida oma mõtteid rahast. Mõtteviisi treener Karmo Kivi jagab selles osas kuldaväärt soovitusi.