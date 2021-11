KUI LAPS KAOTAB ELUISU | Lastepsühhiaater Reigo Reppo: kui laps väljendab probleemi, on probleem olemas. See ei ole tähelepanu nõudmine!

DEPRESSIOON MUUDAB LAST: Varem rõõmsad lapsed võivad muutuda nukrameelseks, ärrituvad kergesti, on ärevad ja hirmul. Enne hüperaktiivsusega silma jäänud lapsed võivad, vastupidi, muutuda väga rahulikuks.

„Ebakindlus! Mitte kunagi ei tea, millal järgmine pauk tuleb,“ – just see on lastepsühhiaatri ja Tartu ülikooli kliinikumi psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskuse juhi Reigo Reppo sõnul põhjus, miks suitsiidide arv laste ja noorte seas suurenenud on. Päris otsesõnu Reppo koroonakriisi ja sellest tingitud distantsõpet vaimse tervise hädades ei süüdista, kuid teisalt võis see olla viimane õlekõrs, mis kaameli selgroo purustas.