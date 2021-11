KUI LAPS KAOTAB ELUISU | Tülid vanematega, halvad hinded ja õnnetu armastus tõukavad noored kuristikku 

Viimasel seitsmel aastal on Eestis lõpetanud oma elu suitsiidiga 39 last: 23 poissi ja 16 tüdrukut. Nende vanus jääb vahemikku 10–17aastat. Enesetapukatseid on aga palju rohkem, laste ja noorte vaimse tervise keskuse osakonnad on täis ning ruumi otsitakse mujaltki. Sagenenud on erakorraliselt ravile jõudvate laste hulk, kes vajavad kohest abi, sest on enesele ohtlikud. Paljud patsiendid on personalile juba varasemast tuttavad.