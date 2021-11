KUI LAPS KAOTAB ELUISU | „Emme, ma ei saa aru, miks ma nii tunnen! Kogu aeg on nii kehv olla ja miski ei aita…“ 

Heivika Aasamets-Ainla 17aastane poeg Miikael, keda hellitavalt Mikuks kutsuti, lahkus elust 2018. aasta 12. augustil suitsiidi läbi. Sel teemal pole kombeks üksipulgi rääkida, kuid ema Heivika tunneb, et tema ülesanne on teadvustada inimestele isikliku kogemuse kaudu, mis on laste depressioon ja milline näeb välja mahajääjate lein.