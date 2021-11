Mis saab Rootsi kuninganna Silviast, kui ta peaks leseks jääma? 

Rootsi kroonprintsess Victoria on 44aastane. Kuningas ja kuninganna on juba pensioniealised, ei ilmuta nende töötempo aeglustumise märke - mõlema päevagraafik on kohustusi ja kohtumisi tihedalt täis pikitud. Kuid nende vanuses võib tervis ette hoiatamata alt vedada, märgib Iltalehti ja vahendab Rootsi õukonnaeksperdi Herman Lindqvisti arutlusi väljaandes Svenskdam.