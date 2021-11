FILMISAADE „DUUBEL“ | PÖFFi soovitus: see õudukas räägib filmide tsenseerimisest 

Pimedate Ööde filmifestival käib täistuuridel ning ka sel korral soovitame, mida suure filmipeo raames vaadata võiks. Sõelale on jäänud Briti õudukas, milles tsenseeritakse filme! Aga see pole kõige õudsem aspekt kõnealuses linateoses. Linateose keskmes on noor tsensor, kes otsib enda kaua kadunud õde. Uus tööots suunab neiu õigele rajal, ent sellega kaasnevad ka jahmatama panevad asjaolud.