VIDEO | Meghan rüüpas tänaval beebipudelist piima, näugus ja lõi tantsu! 

40aastane Meghan rääkis intervjuus, et juunis sündinud pisitütrel Lilil hakkavad juba hambad tulema. Kahe ja poole aastasele Archiele meeldivat väga suure venna roll. Hertsoginna näitas ka poja askeldamist koduse kanakuudi juures - nagu näha, on poiss pärinud oma isa Harry kuulsa punase juuksepahmaka. Mõistagi võeti jutuks ka Meghani esimene lasteraamat „The Bench“ ehk „Pink“, mille ta on pühendanud Harryle ja Archiele.