Meg Ryan 60: romantilised filmid, võrratu orgasmistseen, kuid õnnetu armuelu 

Meg Ryani kuulsaim stseen on pärit komöödiast „Kui Harry kohtas Sallyt“. Ryan tõestas kohvikus oma sõbrale, kui oskuslikult naised võivad orgasmi teeselda. Kirsiks tordil on vanaproua, kes Sally iharate oiete järel annab ettekandjale tellimuse sisse: „Ma võtan sedasama, mida see naine võttis.“