Ojuland on juba aastaid tegelenud ärikonsultatsioonidega, sealhulgas investeerimisvaldkonnas. Viimati saadud tunnistus on seotud võlakirjade ostu-müügiga ning raha paigutamisega kogumisfondidesse. Ojulandi sõnul on tema poole pöördutud nõu saamiseks pensionifondist välja võetud raha paigutamisel. „On ka inimesi, kes on oma ettevõtte müünud ja soovivad raha paigutada rahulikku investeeringusse, kus ei pea pidevalt börsil toimuvat jälgima,“ räägib ta.