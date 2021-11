Inimesed Lembit Saarsalu: see on ime, et üldse elus olen – 11, 11 ja 11 on numbrid, mis tähistavad mu teist sünnipäeva Jaanus Kulli , täna 22:30 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

GALERII

USUB SAKSOFONI: Lembit Saarsalu on saksofoni mänginud 50 aastat. Muusikakoolis õppis ta algul aga klarnetit. „Klarnet meeldis mulle väga, aga saksi hääl oli selline, mis inimhingest läbi käis. Sellest enam pääsu polnud,“ tunnistab Saarsalu, et on saksofoni jäägitult armunud juba pool sajandit. Foto: Teet Malsroos