Janar Joala leske tabas õõvastav tragöödia: maja põles maha ning koerad ja kass koos sellega. Õde Diana: „Tal ei ole enam mitte midagi.“

„Teadmata põhjustel oli tema kodu süttinud ja päeva jooksul täiesti maani maha põlenud. Kodust jäid alles ainult korsten, ahi ja pliit. Tuli oli hävitanud kõik selle, mis ta oma kätega üles oli ehitanud. Me võime ainult ette kujutada, millised tunded teda valdasid, kui ta mõistis, et tuli oli võtnud temalt kõik. Tal ei ole enam mitte midagi. Reaalselt mitte midagi! Mu õde on alati kõigega ise väga hästi hakkama saanud ja pole kelleltki mitte kunagi abi palunud, kuid nüüd on see hetk, kus tal on päriselt abi väga vaja ning sellepärast pöördungi ise kõigi sõprade, tuttavate, sugulaste ja teiste heade Eesti inimeste poole. Palun siiralt teie abi. Iga väiksemgi panus on määrava tähtsusega, et õde saaks oma elu taas üles ehitada.“