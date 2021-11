Kristi Loigo võitis majaga seotud kohtulahingu: see röövis minu laste lapsepõlve 

Kristi Loigo firmale eramu müünud kinnisvaraarendaja peab selle viimaks ikkagi tagasi ostma – viivisega kokku summas ligi 350 000 eurot. Loigot hämmastab, et vastaspool, hoolimata sellest, et maja kehv seisukord oli juba ammu üheselt tõestatud, ikkagi edasi kangutas. „Tagantjärgi mõtlen, et kuidas sain mina, „Kodutunde“ produtsent, langeda lõksu ja pelgalt uskuda?“ küsib Loigo.