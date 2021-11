MIS TOIMUB?! Charlene on Monacost kadunud, vürsti põhjendus valab üksnes õli tulle 

Ehkki vürstinna Charlene (43) naasis alles eelmisel nädalal pärast kuudepikkust Lõuna-Aafrikas viibimist Monacosse, paljastas Albert II (63) eile, et tema naine on taas kääbusriigist lahkunud. Eri andmeil oli kuueaastaste kaksikute ema Charlene vahepeal Lõuna-Aafrikas kuni kümme kuud. Sahistati Monaco valitsejapaari abielu karilejooksust, kuid õukond põhjendas Charlene'i eemalviibimist terviseprobleemidega, mis ei võimalda lennusõitu. Sotsiaalmeediafotodel on vürstinna paistnud ülikõhn ja kahvatu.