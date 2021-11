Miss Globalil Eestit esindav Merylin Nau: selles maailmas on palju intriige. Rebitakse kleite puruks ja peidetakse asju 

Juba sel kuul algavad veebruaris Indoneesias toimuva Miss Globali esimesed voorud, milleks on veebi vahendusel intervjuud. „Võistlusel on suur rõhk just intervjuudel, seega olen enim nendeks valmistunud. Põhiline on, et mida rohkem ennast inimesena tunned, seda parem. Tuleb jääda iseendaks ning kõigele südamega vastata – seal pole olemas õigeid ega valesid vastuseid,“ räägib Merylin Nau.