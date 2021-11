Alec Baldwinile lajatati seoses "Rusti" tragöödiaga juba teine kohtuasi 

Mamie Mitchelli sõnul oli Halyna Hutchinsi (42) surmasaamine tõenäoliselt „Rusti“ tegijate hooletuse tagajärg - tema sõnul polnud vesterni võtteil turvameetmete eest hoolt kantud, vahendab New York Times. Kuna Baldwin on filmi kaasprodutsent, kaebas Mitchell kohtusse nii tema kui ka mitmed teised tegijad. Tema advokaat on USAs oma ala tippude hulka kuuluv Gloria Allred.