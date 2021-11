Justin McNairn avameelselt viljatusest: tunned, et oled justkui vähem mees 

Justin avaldab, et sperma- ja vereproovide tulemusena selgus, et tema hormonaalne tasakaal on paigast ära. See ongi põhjus, miks mees loomulikul teel lapsi ei saa. „See pole just kõige meeldivam tunne, kui tead, et lapsi ei saa. See mõjutab sind vaimselt ja emotsionaalselt ning paneb tundma, et oled justkui vähem mees,“ tunnistab ta ja lisab, et see pole kerge teema, millest rääkida.

Justini sõnul on abikaasa Triinu Liis väga toetav. „Ta üles, et on minuga, sest armastab mind, mitte mu sperma pärast,“ ütleb Justin naljaga.

Kuigi paar tahab väga ühel päeval lapsi saada, pole see teema, millest nad palju räägivad. „Elame oma elu normaalselt ja naudime hetk koos perega, mis meil juba on,“ ütleb Justin

Justin ütleb, et on juba konsulteerinud ka arstidega, sest hormoone on võimalik viljakuse tõstmiseks ümber pöörata. Vastava ravi plaanib mees läbi teha kodumaal Austraalias. „See on lihtsalt mugav, sest mul on sealsele meditsiinisüsteemile olemas täielik juurdepääs.“