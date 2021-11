Pajusaar ja Pilvre toovad „Midsomeri mõrvade“ tunnusmeloodia pilli „Eesti laulule“ 

PÕNEV PILL: Loos on kuulda ka teremini, mis on Glen Pilvre sõnul ainus muusikainstrument, mille mängimisel pilli ei puudutata. „Kuulsaks on selle pilli teinud krimiseriaal „Midsomeri mõrvad“, sest selle tunnusmeloodia on mängitud tereminiga,“ selgitab Glen. Video valmis režissöör Anu Sildnik-Kutsari, operaator Simmo Saska ja produtsent Sigrid Salutee käe all.

„Ma ei viitsi enam eurolaulu kirjutada,“ kinnitas helilooja Priit Pajusaar (57) aastal 2008, kui Serbia eurolaulupeol tabas tema ja Glen Pilvre (52) kirjutatud lugu „Leto Svet“ täielik häving. Mis seal salata, Priit oli toona Belgradis intervjuud andes hapus meeleolus ja kogu Eurovisioni-möllu peale südamest solvunud. Vaat et tulivihanegi. Näikse, et suur pahameel on lahtunud, sest aastal 2021 on Priit ja Glen „Eesti laulul“ koos lauluga „Waterfall“, mida esitab Evelin Samuel-Randvere ja mille sõnad on kirjutanud Katrin Pärn. Meistriklass on tagasi, nii ootamatult, kui see ka ei kõlaks.