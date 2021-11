SKANDAALNE "JÄRELSÕDA": kunstnik viis kuldsõduri Aljoša monumendi kunagisele aukohale, aga politsei eemaldas selle kiiresti 

„Näituse pealkiri „Kunst mugavustsoonis? Nullindad Eesti kunstis“ on mitmetähenduslik,“ selgitab Kumu kunstimuuseumis mõne päeva eest avatud näituse üks kuraatoritest Triin Tulgiste väljapaneku pealkirja tagamaid. Teine kuraator ja näituse idee autor Eha Komissarov on öelnud, et tema jaoks viitab sõna „mugavustsoon“, võrreldes praeguse pandeemiaajaga, nullindate totaalsele avatusele, kus kõik oli võimalik. Olla täna Berliinis ja homme Londonis. Kui mugavustsoon tähendas ka inimestevahelist suhtlust.