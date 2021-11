LÕPP JUBA PAISTAB! Viimast kuud rase Amani Kiivikas: sünnitust ma ei karda, kõik emad on selle läbi teinud

Bikiinifitnessi tegija Amani Kiivikas (19) on juba kaheksandat kuud beebiootel ja rohkem kui elevil, et oma pisipojaga kohtuda. „Suurim ootus on teda juba oma süles hoida ja suudlustega üle valada!“