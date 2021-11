MAHEDAD RÜTMID: Räppar Põhjamaade Hirm avaldas peagi ilmuvalt kauamängivalt uue singli 

Tegemist on teise singliga Põhjamaade Hirmu kauaoodatud albumilt „Nagu vaataks pilvi“ – mullu kevadel jõudis kuulajateni juba „Ja nii me ootamegi suve“. Loo sõnad on kirjutanud Hirm ise, instrumentaali autoriks on Otto Suits. Viimistlemisel ulatasid abikäe Margo „Marx“ Rindemaa, DEW8 ja Martin Kikas