Naisrokkar urineeris meesfännile näkku! NB! Video ei sobi alaealistele! 

Sotsiaalmeedias levib eelmisel neljapäeval aset leidnud võikast episoodist video. 36aastane lauljanna ütles Daytona Beachil toimunud festivali Welcome to Rockville publikule, et peab tualetis käima, ning kutsus seejärel ühe meesfänni lavale. 2016. aastal televõistlusega „The Voice“ esile kerkinud Sophia käsutas mehe selili, seejärel nööpis oma püksid lahti, kükitas ning kergendas põit fännile otse näkku. Seda oli ta ka eelnevalt kuulutanud: „Ma k**en sellele raisale näkku.“