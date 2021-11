Uus raamat: Avicii lakkas viimastel elupäevadel rääkimast 

Tantsumuusikafännide iidol Avicii, sünninimega Tim Bergling, oli kannatanud noorele eale vaatamata aastaid tervisehädade all. 2012. aastal viidi ta New Yorgis haiglasse kõhunäärmepõletikuga, mille põhjus peitus ilmselt alkoholiga liialdamises. Aasta hiljem soovitasid arstid lasta eemaldada sapipõie. Avicii süüdistas kõhuvaevustes lakkamatut tuuritamist. Ka pärast pimesoole lõhkemist ja sapipõie eemaldamist jätkas DJ kontsertide andmist, kuid 2016. aastal teatas viimaks, et taandub aktiivsest tööst. Ta olevat hingelt introvert, kes vajab rahu, et elada ja luua. Ent 20. aprillil 2018 teatasid Avicii esindajad rabavat uudist: DJ leiti Omaani pealinnas Masqatis surnuna. Õige pea ilmnes, et superstaar oli läinud vabasurma.