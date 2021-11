UUS PEIKA! Ada Nelke kinnitab suhet: olen õppinud, et ära hoia seda saladuses aga privaatsena

Foto: Kuvatõmmis/Instagram/ada.nelke

Sisulooja Ada Nelke kinnitab, et on õnnelikus suhtes, kuid ei pea seda vajalikuks avalikult jagada. „Seega teate, et olen suhtes,“ ütleb ta oma Youtube'i videos.