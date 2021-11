Katri Teller ehk Blondcast: lahutus ei ole läbikukkumine, aga elu lõpuni õnnetuna elada on seda kindlasti! 

Katri räägib, et otsustas luua omaenda podcast'i, et suurendada naiste enesekindlust. „Nägin ühiskonnas naiste probleeme ja mõtlesin, et minu mõtted võiksid ehk kõnetada ka teisi, kuna olin paljusid etappe juba ise läbi käinud. Minu jaoks on meeletult oluline naiste iseseisvus, vaimne tervis ja see, et naised julgeksid teha elus valikuid lähtuvalt oma soovidest, mitte kellegi teise survest. Väga keeruline on olla õnnelik, kui me ei tee neid asju, mida päriselt tahame, sest kardame kellegi halvakspanu. Igaüks võib elada just sellist elu, nagu ta soovib –kõik on võimalik ning mitte kunagi ei ole hilja. Oleme kõik nii erinevad ja see on okei. Mitte ükski naine ei peaks oma elu sättima kellegi teise seatud standardite, vaid oma südame järgi,“ arvab Katri.